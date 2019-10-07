СБУ разоблачила руководство коммунального предприятия «Днипровский метрополитен» на закупке некачественного оборудования, что поставило под угрозу работу объекта критической инфраструктуры и жизни людей.

По данным пресс-центра СБУ, в конце 2017 чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудование времен СССР, под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом деле стоимость закупленного «металлолома» была максимум 100 тысяч гривен.

Проведенная судебная экспертиза установила, что в результате противоправной схемы коммунальному предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 миллиона гривен. По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров.

Сейчас руководителю КП «Днепропетровский метрополитен» и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Продолжается досудебное следствие.