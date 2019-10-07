Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«В понедельник, 7 октября 2019, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда во время рассмотрения вопроса о возможности назначения к рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-главы Государственной аудиторской службы согласилась с позицией прокурора САП и постановила решение о закрытии уголовного производства в части, касающейся обвинения по ч . 3 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение), в связи с признанием неконституционной указанной нормы Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

С целью соблюдения предусмотренного законом права участников производства на апелляционное обжалование этого постановления, по соответствующему заявлению стороны защиты судьи ВАКС объявили перерыв в заседании.

Гаврилову продолжает обвинять в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (умышленное недостоверное декларирование).

Дата следующего судебного заседания будет сообщена дополнительно.

Напомним, в конце 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения Гавриловой в незаконном обогащении. По версии следствия, она в течение 2015-2016 годов получила активов на 9,92 млн грн. Во время обыска у чиновницы нашли, в частности, золотые слитки. При этом законность их приобретения не подкрепляется доказательствами, собранными детективами НАБУ.

Сама председатель Госаудитслужбы называет выдвинутые обвинения «местью».

3 марта НАБУ завершило досудебное расследование по делу Гавриловой, а 30 марта обвинительный акт был направлен в суд.

Ранее в апреле Подольский районный суд Киева постановил направить обвинительный акт по делу Гавриловой в Апелляционный суд столицы.