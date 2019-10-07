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В Украине в ближайшее воскресенье, 13 октября, ожидается потепление до +22 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Мимими - погода в Украине в ближайшее воскресенье, 13 октября. Я специально показываю эту прогностическую карту температуры воздуха аж на конец недели, чтобы не хукать на пальцы, а согреться хотя бы прогнозом», – отметила она.

Синоптик подчеркнула, что по предварительному прогнозу, воскресенье в Украине будет солнечным и теплым. В течение дня + 15 + 22 градуса, на северо-востоке + 12 + 16 градусов.
ForUm

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