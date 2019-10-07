Общая мощность производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые работают по «зеленому» тарифу (СЭС, ВЭС, миниГЭС, биомасса), на начало октября этого года составила около 5000 МВт, что в 2,77 раз больше показателя на начало октября прошлого года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственного агентства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Савчук.

«Более 2 миллиардов евро инвестировано в более чем 2500 МВт новых мощностей «чистой» электроенергетики, введенных в Украине за 9 месяцев этого года», - написал он. В частности, за этот период установлены новые солнечные электростанции мощностью более 2000 МВт, ветровые - более 400 МВт, биогазовые установки – 24 МВт, объекты малой гидроэнергетики – 13 МВт, объекты на биомассе – 4 МВт. По информации главы ведомства, домохозяйства Украины за полгода установили 120 МВт мощностей, производящих электричество из энергии солнца.

«Благодаря указанным новым объектам, общая мощность возобновляемой электроэнергетики возросла в 2 раза только за 9 месяцев: с около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 до около 5000 МВт по состоянию на 01.10.2019 года», - отметил Савчук.