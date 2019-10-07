За минувшие сутки, 6 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Кроме того, противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 15 обстрелов:

трижды вблизи Новотроицкого - из вооружения БМП, гранатометов различных систем;

дважды неподалеку Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Богдановки и вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем;

вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Березового - со станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Пищевикп - из гранатометов различных систем;

неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 10 обстрелов:

трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Попасной - из стрелкового оружия;

в районе Золотого-4 - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Золотого - со станкового противотанкового гранатомета;

в районе Зайцево и неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм;

вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - получила ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел недалеко Травневого - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.