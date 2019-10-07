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В северокорейском министерстве иностранных дел заявили, что Пхеньян не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не примут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».

Соответствующее заявление опубликовано в ЦТАК, сообщает Укринформ.

«Мы отчетливо поставили американской стороне путь решения вопросов, так что дальнейшая судьба корейско-американского диалога зависит от позиции США, а срок - до конца текущего года», - говорится в сообщении.

Напомним, официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что заявление КНДР о провале переговоров по денуклеаризации не соответствует действительности.
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