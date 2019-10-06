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Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что заявление КНДР о провале переговоров про денуклеаризацию не соответствует действительности.

«США и КНДР не преодолеют наследие 70 лет войны и враждебности на Корейском полуострове за одну субботу. Это тяжелые вопросы, они требуют сильной приверженности об обеих стран. У США эта приверженность есть», — заявила Ортагус.

Она отметили, что переговоры были «хорошими» и с множеством «креативных идей».

Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль заявил, что переговоры с США о ядерном разоружении зашли в тупик.

Переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик после провала второго саммита северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в феврале 2019 года в Ханое.

Летом стороны согласились возобновить переговоры на рабочем уровне во время встречи в Демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР. Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, ступившем на территорию КНДР.

Однако переговорный процесс не удалось возобновить из-за гневной реакции КНДР на отказ США отменить совместные с Южной Кореей военные учения.
ForUm

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