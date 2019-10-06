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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что дал ответ на запрос представителей Демократической партии относительно документов о связях Белого дома с Киевом. Об этом сообщает Associated Press.

Так, выступая в субботу, 5 октября, в Греции госсекретарь заявил, что Государственный департамент направил письмо в Конгресс, как первичный ответ на запрос документов о связях администрации президента США с Киевом.

«Мы, очевидно, сделаем все, что нам нужно сделать согласно закона», - подчеркнул Помпео, но не рассказал о содержании ответа Госдепа.

Кроме того, Помпео добавил, что позволил демократам допросить на следующей неделе ряд свидетелей по делу импичмента Дональда Трампа. В частности, демократы смогут допросить посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда, который является ключевой фигурой в расследовании.
ForUm

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