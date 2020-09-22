В Вашингтоне российский газопровод «Северный поток-2» расценивают как реальную угрозу для независимости и безопасности Европы, и поэтому работают над тем, чтобы создать международную коалицию против этого проекта.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild, сообщает УНИАН.

«Соединенные Штаты считают, что газопровод «Северный поток-2» защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод «Северный поток - 2» не будет достроен», - заявил Помпео.

Также Помпео сообщил, что США работают над тем, чтобы создать коалицию, которая сможет предотвратить это.

«Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, связанных с зависимостью от российского газа», - добавил он.

Как сообщалось, Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета.

В настоящее время работы по сооружению газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.