Об этом руководительница МОН сообщила в интервью «Радио Свобода».

«По состоянию на 1 января 2019 года у нас было около 700 школ, 650 с чем-то, в которых не было доступа к интернету вообще. Было около 9 тыс. вообще школ по Украине, в которых был доступ к интернету (скоростью — ред.) менее 30 Мбит», — сказала Новосад.

Министр рассказала, что в 2019 году из бюджета выделили 700 млн гривен ($28,45 млн) на интернетизацию, деньги выделили из субвенции на повышение качества образования.

«К сожалению, мы должны констатировать, что с 700 млн гривен ($28,45 млн) на всю страну, ушедших на 1 сентября было использовано аж 14! Средства государство выделило, но на местах есть определенная несостоятельность или невозможность эти средства использовать», — рассказала она.

Новосад отметила, что теперь подключением интернета в школах будет заниматься Министерство диджитализации, а не МОН.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил разработать программу подключения школ к интернету.