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На встрече с учителями президент Владимир Зеленский предложил разработать программу подключения школ, в частности в селах, к интернету.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

«Президент подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети Интернет. Владимир Зеленский предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Во время встречи учителя также коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения для детей из городов и сел.

Министр образования Анна Новосад отметила, что в бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в селах.
ForUm

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