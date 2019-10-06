На встрече с учителями президент Владимир Зеленский предложил разработать программу подключения школ, в частности в селах, к интернету.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

«Президент подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети Интернет. Владимир Зеленский предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Во время встречи учителя также коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения для детей из городов и сел.

Министр образования Анна Новосад отметила, что в бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в селах.