Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам безопасности и обороны, передает Офис президента.

Отмечается, что на совещании отдельно уделили внимание вопросу социального обеспечения участников боевых действий.

«Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих», — говорится в сообщении.

Напомним, на этом совещании Зеленский обсудил с руководителями силовых и других ведомств разведения сил на Донбассе.