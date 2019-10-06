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Президент Владимир Зеленский исключил отмену каких-либо льгот для военных, защищавших территориальную целостность Украины.

Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам безопасности и обороны, передает Офис президента.

Отмечается, что на совещании отдельно уделили внимание вопросу социального обеспечения участников боевых действий.

«Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих», — говорится в сообщении.

Напомним, на этом совещании Зеленский обсудил с руководителями силовых и других ведомств разведения сил на Донбассе.
ForUm

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