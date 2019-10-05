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Состояние Андрея Корякина и Олега Шахова, пострадавших в авиакатастрофе под Львом, средней тяжести с положительной динамикой. Их перевели в травматологическое отделение.

Об этом по состоянию на 10 часов утра 5 октября сообщил начальник городского управления здравоохранения Владимир Зуб, передает пресс-служба Львовского городского совета.

Состояние третьего пострадавшего, Андрея Амелькина, остается тяжелым. Он перенес операцию, находится в сознании, но в реанимационном отделении.

Все пациенты находятся под постоянным наблюдением. Им предоставляется вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось о том, что трое пострадавших, которых доставили с места авиакатастрофы под Львовом в городскую больницу №8, находились в тяжелом состоянии. По данным врачей, пострадавшие являются жителями Запорожья, Киева и Винницы.

Напомним, утром 4 октября недалеко от аэропорта Львова совершил аварийную посадку военный транспортный самолет АН-12. На борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавшей груз. В результате авиакатастрофы пять человек погибли, троих госпитализировали.
ForUm

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