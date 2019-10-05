С начала текущего года админграницу с оккупированным Крымом пересекли более 2 млн человек.

По данным украинских пограничников, эти цифры остаются на уровне прошлого года.

В то же время, на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины. Эта цифра также на уровне прошлого года.

В сравнении с 2015 годом количество граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях, снизилась на 16%, примерно на 400 тысяч человек.