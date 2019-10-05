В компании Microsoft заявляют о том, что иранские хакеры намерены вмешаться в президентскую кампанию в США.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Американская компания Microsoft заявила об обнаружении предположительно связанной с иранским правительством хакерской группы, которая имеет целью вмешательство в президентскую кампанию в США. Среди других целей, как указывает Microsoft, американские высокопоставленные чиновники, средства массовой информации и известные иранцы-эмигранты», - говорится в сообщении.

Атаки группы, которую в Microsoft называют Phosphorous, наблюдались на протяжении 30 дней в период с августа по сентябрь.

По данным вице-президента Microsoft по безопасности Тома Барта, хакерам удалось взломать четыре аккаунта из 241 учетной записи, в работу которых злоумышленники пытались вмешаться.

Уточняется, что ни один из этих аккаунтов не принадлежал бывшим или действующим американским чиновникам и не был связан с избирательной кампанией.

Напомним, ранее Иран обвинил США в начале «кибервойны».