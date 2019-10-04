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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в рамках участия во Втором форуме регионов Украины и Республики Беларусь в Житомире. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время общения стороны в узком кругу определили повестку дня отношений двух стран.

«Мы друг друга понимаем. Я считаю, что наши люди дружеские, ментально близки. Я горжусь и уверен, что каждый украинец горд, что у нас такие хорошие соседи и отношения», - сказал президент Украины в начале встречи.

Лукашенко со своей стороны отметил, что сегодня они с Зеленским встречаются лицом к лицу, чтобы еще раз «сверить часы» и обсудить повестку дня.

«Я уверен, что все, о чем мы договоримся, будет выполняться», - отметил президент Беларуси.

Также он заверил Зеленского, что Украина никогда не будет иметь проблем на белорусской границе.

«Вы никогда вообще не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете иметь их. Мы всегда будем наиболее хорошими и надежными вашими сторонниками, партнерами», - подчеркнул он.

4 октября также предусмотрены переговоры делегаций Украины и Республики Беларусь под председательством президентов.

Зеленский и Лукашенко выступят с речами на заключительной части форума.

После этого состоится церемония подписания двусторонних документов.

Кроме того, как планируется, президенты Украины и Беларуси осмотрят выставку крупногабаритной сельскохозяйственной техники.
ForUm

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