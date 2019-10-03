Завтра, 4 октября, в Украине ожидается дождливая погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Атмосферный фронт уже сегодня вечером придет на север Украины. Завтра на западе дожди притихнут, обойдется облачной погодой с робкими каплями. А на остальной территории вместе с прохождением фронта пройдут умеренные дожди. Иногда даже сильные. Осадки не тронут разве что юго-восток Украины», – написала она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха разделится на метеорологические классы. На западе, севере, в большинстве центральных областей будет холодно, + 10 + 15 градусов. На остальной территории + 15 + 19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето, + 20 + 25 градусов.

«В Киеве пятница будет влажной, с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха снизится до +11 +12 градусов», – подчеркнула Диденко.