Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий на этой неделе разослали государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, не входящим в ЕС, рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на соответствующее сообщение комиссии.

Отмечается, что инструкция дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 года и запросы государств-членов предоставить указания по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в результате указа президента России от 24 апреля.

Инструкция содержит набор одинаковых критериев, призванных помочь консульствам государств-членов ЕС установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также подробную информацию о том, как обрабатывать заявления на получение визы жителями временно оккупированных районов Донбасса с российскими паспортами.

Отмечается, что набор критериев в разосланных инструкциях поможет консульствам государств-членов ЕС идентифицировать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО. «Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Лидеры ЕС выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам из оккупированных районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов.