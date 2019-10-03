Прокурор Киево-Святошинского района Юрий Дмитрунь в разговорах со своими подчиненными уже успел похвастаться, что передал через посредников новому руководству ГПУ 500 тыс. долларов США за пост прокурора Киевской области. Об этом сообщил источник в Киево-Святошинский прокуратуре, пишут Известия.

Эта сумма, по словам источника, должно помочь руководству ГПУ закрыть глаза на десятки скандалов с участием Дмитруня.

Как известно, прокуратура Киево-Святошинского района прикрывает расследование так называемой «сетки Порошенко» по скупке голосов избирателей. В расследовании известного блогера, журналиста и Народного депутата Украины Александра Дубинский были приведены четкие факты причастности к скупке голосов членами команды Порошенко, а именно экс-главой Киево-Святошинской РГА Мирославой Смирновой и экс-главой Киево-Святошинского райсовета Вадимом Гедульяновим. Впрочем, именно Юрий Дмитрунь не дает хода объявления подозрений этим двум чиновникам и последующей передачи дела в суд.

Как сообщает источник в Киево-Святошинской прокуратуре, Дмитрунь получает ежемесячную заработную плату у Антона Мирончука – скандального застройщика Ирпеня, члена команды экс-мэра Владимира Карплюка. Мирончука обвиняли в избиении активистов и сожжении их автомобилей, неуплате долевого участия и незаконной застройке. Но, доведение до суда всех этих производств тормозит Юрий Дмитрунь, который встречается с Мирончуком по несколько раз в неделю.

Ранее Дмитрунь неоднократно оказывался в центре скандалов. Представители Нефтегазовой ассоциации заявляли о причастности прокурора Дмитруня к нелегальному газовому рынку: вместе с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницким они требовали и ежемесячно получали доход от теневых сделок компаний, действующих на нелегальном газовом рынке Киевской области.

Кроме того, Дмитруня обвиняли в «крышевании» нелегальной добычи песка в Киевской области и транзитно-конвертационных фирм, обслуживающих компании-застройщиков.

Центр противодействия коррупции заявлял о значительном превышении расходов семьи Дмитруня над официальными доходами, а журналисты разоблачили целую схему оформления им своего имущества на подставных лиц.

В то же время Киево-Святошинский районный суд был завален жалобами на бездействие районного прокурора. Наиболее распространенное нарушение - не внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований после получения заявлений или сообщений об уголовных правонарушениях. А Киево-Святошинский прокуратура времена руководства Дмитруня стала олицетворением коррупции Киевской и оказалась в эпицентре журналистского расследования «Мамины Прокуроры».