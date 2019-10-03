Нардеп фракции «Слуга народа», глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко заявил, что президент Владимир Зеленский не намерен отчитываться перед Радой о ходе переговоров с Кремлем.

«Хочу ответить своим коллегам из фракций «Голос» и «Европейская солидарность», которые требуют либо отчета о ситуации на переговорах с Россией либо определения директив для президента Украины как вести эти переговоры. Я не иронизирую, а действительно не понимаю сути требований коллег. Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по «формуле Штайнмайера» и, как выглядело по заявлениям большинства из них, восприняли их. Но, похоже, не смогли убедить свои фракции. Бывает», - написал он в Facebook.

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Яременок напомнил, что статья Конституции 106 «четко и однозначно устанавливает, что именно президент Украины представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины».

«Отчеты» президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий в Верховную Раду. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент», - заявил «Слуга народа».

«На самом деле под аккомпанемент протестов, которые через собственные СМИ они и раздувают, кажется, некоторые в Верховной Раде просто пытаются неконституционным способом взять на себя президентские полномочия», - считает Яременко.

«Это не получится. Точнее это несложно было сделать по-другому – одному из обеспокоенных стоило просто не проиграть президентские выборы, а другому – было достаточно набраться смелости пойти на президентские выборы и выиграть их», - сыронизировал он.