Российские силовики утверждают, что задержали гражданина Украины, который «пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска».

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на управление ФСБ России, в трех километрах от подконтрольного России пункта пропуска «Перекоп», в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, ФСБ задержан уроженец Кривого Рога 1965 года рождения.

По данным российских силовиков, задержанный, имя которого неизвестно, следовал в аннексированный Крым в «поисках лучших условий жизни», не имея при себе действительных документов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 российского Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.