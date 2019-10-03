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Польские пограничники задержали в Медыке 32-летнего гражданина Украины, который 14 лет находился в международном розыске, сообщает Польское радио.

Отмечается, что во время прохождения паспортного контроля в пешеходном пункте пропуска на польско-украинской границе на него сработало красное сообщение Интерпола, которым обозначаются особо опасные преступники.

Выяснилось, что мужчина подозревается в убийстве на территории Украины. Сейчас задержанный украинец передан польской полиции, а его дальнейшую судьбу решит суд.

 
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