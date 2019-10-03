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Этой весной в аннексированном Крыму в очередной раз прошла незаконная призывная кампания, по итогам которой 3,4 тыс. крымчан заставили служить в Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко.

С начала года оккупационные так называемые "правоохранительные органы" открыли около 20 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ. В 17 делах уже вынесли обвинительные приговоры.

"С 2015 по 2019 год оккупанты незаконно призвали на военную службу свыше 18 800 жителей Крыма. "Правоохранители" открыли 73 уголовных производства, в 67 из которых уже вынесены приговоры за уклонение от военной службы", - рассказала Диденко.

По ее  словам, с 1 октября стартовал осенний призыв на военную службу в РФ, таким образом, оккупационные власти, несмотря на грубое нарушение норм Женевской конвенции IV, продолжают совершать военные преступления, заставляя жителей аннексированного полуострова служить в российской армии.

Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в Вооруженные силы РФ по ч. 1 ст. 438 УК Украины.
ForUm

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