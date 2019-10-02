Сегодня, 2 октября, в Полтавской области во время выполнения служебных обязанностей в ДТП погибла 35-летняя патрульная полицейская Марина Фетч, сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

«Марина заступила на дежурство на дорожную станцию ​​патрульной полиции в городе Лубны, Полтавской области (автодорога М-03 Киев-Харьков-Довжанский). Предварительно, около 16 часов на посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который находился в ориентировании. По требованию полицейских остановиться водитель не отреагировал. В результате непродолжительного преследования, патрульным удалось остановить его примерно в 4 километрах от дорожной станции», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время поверхностной проверки у водителя и в салоне авто Volkswagen Passat обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

«Для проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat и оформления админматериалов, предусмотренных ст. 130 КУоАП, патрульная Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу. В это время по автодороге двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не соблюдал безопасный скоростной режим, совершил наезд на патрульную и совершил столкновение с остановившимся на обочине микроавтобусом», – подчеркнули в полиции.

«Несмотря на попытки полицейских реанимировать свою коллегу и оперативно предоставленную ей домедицинскую помощь, патрульная скончалась на месте. К большому сожалению, Марина получила травмы несовместимые с жизнью», – отметили в ведомстве.

«Марина Фетч несла службу в рядах патрульной полиции Полтавской области с октября 2017 года. Для коллег она навсегда останется искренней, отзывчивой, доброй и преданной своему делу коллегой. У Марины остался 10-летний сын, который уже никогда не дождется мамы дома», – сказано в сообщении.