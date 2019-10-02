«Формула Штайнмайера», против которой сегодня активно выступают национал-радикалы, не несет никакой угрозы государственности Украины, а, напротив, может стать ключом к началу урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Василий Нимченко.

«В «формуле Штайнмайера», нет ничего нового или фатального для Украины, - отметил он. - На самом деле, это всего лишь один из инструментов, который позволит разблокировать выполнение политической части Минских соглашений и в конечном итоге продвинуться по пути урегулирования конфликта на Донбассе».

По словам политика, именно националисты и псевдопатриоты всех мастей даже приравняли ее реализацию к капитуляции. А «Страшилкой» ее делали и продолжают делать прежде всего Порошенко и его окружение, не заинтересованные в прекращении противостояния.

«Формула Штайнмайера» не предполагает ни федерализации, ни капитуляции, о которой в буквальном смысле кричат под стенами Офиса президента. Она лишь регулирует вступление в силу закона об особом статусе Донбасса, который будет применяться на временных условиях с момента проведения выборов, а окончательно вступит в силу только после решения Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ о признании результатов выборов, - объясняет Василий Нимченко. - Как можно не поддержать предложение президента Зеленского провести разведение вооружения вдоль Северского Донца? Ведь это станет началом мирного процесса, как и проведение выборов».

Народный депутат напомнил, что «Оппозиционной платформой – За жизнь» уже разработан законопроект о специальном статусе ОРДЛО, учитывающий, что для проведения выборов на неподконтрольных территориях на временных условиях необходимо сформировать совместные органы управления ОРДЛО через механизмы объединения территориальных громад.

«После проведения этих выборов стороны Минских соглашений смогут перейти к полному их выполнению. Главное – не медлить, потому что каждый день бездействия отдаляет и усложняет реинтеграцию Донбасса, - уверен Василий Нимченко. - Но не «Штайнмайером» единым будет урегулирован этот конфликт – нужны прежде всего политическая воля и готовность двигаться по пути мирного урегулирования. И первый шаг к миру был сделан президентом Зеленским».