Правящая партия, уже не стесняясь, заявляет, что монобольшинство в парламенте будет одобрять только те законопроекты, которые само инициировало. Об этом заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Василий Нимченко, отметив, что, к сожалению, для «слуг народа» собственные амбиции оказались важнее интересов государства.

Стране жизненно необходим закон о референдуме. Однако рассмотренный 4 декабря на заседании Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства проект Закона Украины «О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе» (реестр. № 1123), инициаторами которого являются народные депутаты от партии «Оппозиционная плаформа ‒ За жизнь», провластное большинство в комитете поддержать отказалось.

Такое предвзятое отношение монобольшинства к работе оппозиции в парламенте, ко всему, что исходит не от них, ‒ это уже закономерность.

А между тем речь идет о законопроекте, который сейчас важен и нужен как никогда. «В Украине нет закона, который бы регулировал процедуру народовластия и тем самым осуществлял народный контроль за деятельностью должностных лиц и слуг народа, наделенных властью, данной им Украинским народом. Мы предлагаем узаконить конкретный механизм народовластия в Украине, чтобы каждый гражданин нашей страны находился под защитой власти, а не под ее гнетом. И чтобы народ действительно был "носителем суверенитета и единственным источником власти", как предусмотрено статьей 5 Конституции», ‒ отметил Василий Нимченко, представлявший законопроект на заседании комитета.

«Был разработан механизм реализации права Украинского народа самостоятельно инициировать проведение всеукраинского и местных референдумов для свободного волеизъявления и реализации прав и свобод граждан. Проведен тщательный анализ норм Основного Закона и других законодательных актов Украины, изучен мировой и европейский опыт проведения референдума. Синтезировав необходимые цели и нормы закона, мы подготовили данный документ», ‒ подчеркнул парламентарий.

Политик также акцентировал внимание на том, что именно народ должен принимать стратегически важные решения, определяющие будущее страны. «Принятие предложенного законопроекта, обеспечивающего реализацию референдарных полномочий народом, необходимо сегодня как никогда, важно и значимо для каждого гражданина нашей страны. Мы находимся в шаге от необратимых последствий, которые отразятся на будущем Украины и следующих поколений. И именно народ должен принимать ключевые решения ‒ продавать основное национальное богатство (землю и недра) иностранцам или же сохранить достояние народа для граждан Украины. Именно народ должен определять вектор развития государства в сфере обороны и вступления страны в НАТО. На сегодняшний день граждане нашей страны не влияют на свое будущее и будущее нации, а решения по глобальным для государства вопросам принимаются под эгидой провластной партии», ‒ отметил народный депутат.

Василий Нимченко считает недопустимым предвзятое отношение к работе оппозиции в парламенте, которое становится закономерностью. «К сожалению, исходя из своей идеологии, правящая партия, уже не стесняясь, заявляет, что своим монобольшинством одобрит только те законопроекты, инициатором которых сама же и выступит. Собственные амбиции они ставят выше интересов народа… Предвзятое отношение к работе оппозиции в парламенте ‒ это уже закономерность», ‒ подчеркнул народный депутат.

Оппозиционный политик заявил, что такие «действия украинской власти направлены на подрыв экономической и государственной безопасности, потерю территориального суверенитета и прямое ограничение объема прав народа как суверена и единственного источника власти в Украине».

«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» будет бороться и отстаивать права и свободы граждан, в том числе право народа управлять государственными делами, которое должно реализовываться путем всеукраинского референдума по народной инициативе. Мы сделаем все, чтобы защитить конституционные права украинских граждан», ‒ подытожил Василий Нимченко.