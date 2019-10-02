Главная причина, по которой люди лгут, – это страх и неуверенность в себе.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Человек хочет казаться лучше, чем он есть, боится потерпеть неудачу. Если добавить к этому личные комплексы, амбиции, зависть, то ложь и притворство становятся и орудием достижения целей, и образом жизни такого человека.

Конечно, немаловажную роль в этой проблеме играют воспитание, уровень культуры, манеры, привитые родителями. Именно из семьи мы выносим фундаментальные понятия о жизни и «матрицу» поведения. К сожалению, в последнее время родители с младых ногтей пытаются учить детей добиваться своих целей любым способом. Это так называемая психология лидерства – если ты будешь добрым, честным и сентиментальным, то тебя просто «съедят» более сильные. Жизнь расценивается как конкуренция, борьба, а добродетельные черты характера – как слабость. Мы уже сейчас пожинаем горькие плоды подобного подхода к жизни – люмпенизация общества, неспособность услышать и понять другого, разобщенность и озлобленность. Как сказано в Священном Писании: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина» (Иез. 18:2). Ничего удивительного, ведь ложные приоритеты приводят к ложным целям. Изначально обман в данном случае заключается в том, что настоящий лидер – это не тот, кто умеет манипулировать людьми и во всем получить выгоду, а тот, кто способен пожертвовать собой ради других», - рассказал митрополит.

Владыка Антоний подчеркнул, что ложь лежит в основе любого греха.

«Ложь – это не только личная проблема отдельно взятого человека, но это то, что способно глобально влиять на жизнь всего общества и даже всего человечества. И при всех многообразных видах человеческой лжи, обстоятельствах возникновения, очевидно, что главная ее причина лежит исключительно в духовной области. Неслучайно второе имя диавола – Лжец, Клеветник. Вот исконная причина той темной энергии, с которой связана малейшая неправда, любое искажение истины.

Ложь – это не просто грех. Это главный «компонент» греха, это основа любого греховного действия или мысли. Наверное, человек никогда бы не грешил, если бы не обманывался посылами греха. Как говорит святитель Василий Великий, «Ад невозможно сделать привлекательным, поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда». Грех всегда обманывает человека, и в каждом своем падении согрешивший становится заложником лжи», - сказал он.

Управделами напомнил, что согласно поучению преподобного аввы Дорофея, «ложь проявляется трояко: мыслью, словом и самой жизнью. Если ложь мыслью состоит в непреднамеренной подмене себя подлинного некоей «ролью», в которой человек хотел бы себя видеть, то ложь словом – это уже сознательное искажение действительности. Понятием «ложь жизнью» авва Дорофей называет глубокую греховную испорченность человека, который привык к пороку, не боится его и не стесняется. Но поскольку общественное мнение все же осуждает порок, а ценит все-таки добродетель, то человек считает выгодным скрываться под добродетельной маской. Эта ложь заключается в циничной двойственности самой жизни.

Авва Дорофей называет три причины, побуждающие людей лгать, которые также являются основой всякого греха. Это, во-первых, сластолюбие, то есть стремление исполнить всякое свое желание; во-вторых, сребролюбие – стремление к приобретению материальных ценностей; и, в-третьих, славолюбие, которое в случае с иноками выражалось в нежелании смириться».

Также митрополит Антоний обратил внимание на то, что лжецы лгут себе самим.

«Главная уловка диавола заключается в том, что он внушает человеку, будто его мысли и чувства – это и есть он сам. Когда мы начинаем отделять себя от собственных эмоций, чувств и мыслей, то они уже не могут управлять нами.

Самообман всегда связан с самооправданием, уверенностью в том, что виноватым в той или иной проблеме может быть кто угодно, но только не я сам. Уход от проблем подобным образом лишает человека возможности решать их. Поэтому преподобный Паисий Святогорец говорил: «Оправдывая себя, ты словно строишь стену, отделяющую тебя от Бога, и таким образом прерываешь с ним всякую связь». Нам нужно учиться нести ответственность перед Богом и людьми за свою жизнь, поступки и мысли. Не прятать голову в песок, а открыть сердце Богу, Который, видя искреннее устремление человека, всегда поможет и направит на путь истинный», - подчеркнул митрополит.

Владыка Антоний отметил, что «пока человек не осознает глубину своего падения, не увидит свою немощь и собственными силами будет пытаться выстраивать свою жизнь – его ждет только разочарование и бесконечные блуждания. Страсти ослепляют нас, манипулируют сознанием. Поэтому, чтобы увидеть реальную картину своего положения, нужно сместить собственное эго из центра жизни и взглянуть на самого себя с другого ракурса. Важно, кроме своих недостатков и духовных болезней, увидеть еще и Того, Кто может от них излечить. Только во власти Господа спасти нас от нас самих, наших собственных страстей и греховных привычек. Без Бога честный взгляд на самого себя может закончиться унынием и отчаянием. Излечиваются духовные болезни благодатью, которую человек получает в Таинствах Церкви, молитве и покаянии».