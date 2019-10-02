Следователи Государственного бюро расследования задержали начальника Савранского отделения полиции Балтского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области за систематическое вымогательство средств от подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации: полицейский требовал и получил от подчиненного неправомерную выгоду – за деньги он обещал не переводить сотрудника на низшую должность. Кроме этого, полицейский систематически требовал от сотрудников средства, обещая не создавать искусственные препятствия для прохождения службы.

Правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения от подчиненного очередной части неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Одесской области, оперативное сопровождение - сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.