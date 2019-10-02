Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назвал одной из главных причин его отставки «неправильные решения в процессе Приватбанка», сообщает ВВС News Украина.

«У меня есть принципиальная позиция. Я считаю, что на данный момент я не могу дальше выполнять свои функции, - сказал Данилюк. - Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе Приватбанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи».

На уточнение, какие именно могут быть неправильные решения по Приватбанку, он уточнил, что это отмена национализации.

«Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ», - считает Данилюк.

Он также против компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами, о возможности которых недавно заявлял Игорь Коломойский.

«Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов», - считает экс-секретарь СНБО.

На уточнение, остановит ли отмена приватизации сотрудничество с МВФ, Данилюк заявил: «С моей точки зрения, да, однозначно».

По его словам, если власть проигнорирует его предостережение, «то украинцам надо волноваться».

При этом Данилюк опроверг слухи о том, что может поехать работать послом Украины в США, и подтвердил, что имел непростые отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

«Буду говорить неправду, если скажу, что у нас прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто есть другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции «все решим», - говорит Данилюк.

«Считаю, что государство должно работать иначе, без ручного контроля. Должны быть сильные институты», - добавил он.

На вопрос о том, влияет ли на действия Богдана Игорь Коломойский, Данилюк ответил: «Не хочу это комментировать. Давайте смотреть на происходящее. Речь не о персоналиях. Есть системная проблема. Есть люди, которые имеют конфликт интересов, и Андрей - один из них».

Напомним, 27 сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США (до 23 сентября).