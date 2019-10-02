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В сотрудничестве с FILM.UA Ощадбанк заказал чеканку серебряной монеты «Захар Беркут» по случаю мировой премьеры фильма – более 50 стран 10 октября 2019 начинают показ исторического экшена-экранизации одной из важнейших повестей украинской литературы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Захар Беркут» - самый масштабный украинский кинопроект за время независимости.

В мировой традиции выпуск монет, приуроченных к премьере фильмов, вызывает значительный интерес среди поклонников киноискусства. Серебряная монета «Захар Беркут» - первый в истории выпуск монеты к премьере украинского фильма.

Дизайн монеты разработали мастера Монетного двора Польши на основе материалов, предоставленных владельцем авторских прав на фильм «Захар Беркут».

На реверсе монеты отчеканена сцена из фильма, где герой в боевом снаряжении осматривает величественные карпатские горы. Благодаря применению современной технологии лазерного матирования, дизайн монеты выглядит многомерным и атмосферным. В нижней части монеты - дата мировой премьеры фильма «10.10.2019». Верхнюю треть реверса занимает надпись «Захар Беркут», выполненная тем же шрифтом, что применяется в фильме и во всех материалах о нем.

На аверсе монеты большинство изображений и надписей имеют зеркальную поверхность. По центру монеты расположено стилизованное изображение птицы беркута в окружении силуэтов монгольских воинов. В верхней части аверса вдоль канта расположены надпись «Республика Камерун» на французском (эмитент монеты), ниже - год выпуска «2019». Нижнюю часть аверса занимает надпись «500 франков КФА» на французском (номинал монеты).
ForUm

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