В Украинской Православной Церкви сняли цикл документальных фильмов «Новомученики и исповедники».

Фото: pravlife.org

Как сообщает Центр информации УПЦ, документальный проект представил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

Третий фильм из цикла рассказывает о жизни и подвиге одного из самых сердечных старцев – преподобного Кукши Одесского.

«Если говорить о святых былых времен, то обстоятельства их жизни могут показаться нам почти легендарными, невероятными. Потому что мы живем внешне в совершенно других условиях. Но Бог не стал дальше от человека в ХХ или ХХI столетии – Он действует одинаково во все эпохи. Меняется язык, появляются новые проблемы, которых не было ранее, но способ решения проблем остается тем же – через призму евангельских истин. Мы тоже живем в эпоху святых отцов. И опыт жизни в Боге наших современников чрезвычайно важен и драгоценен», – отмечает во вступлении к фильму митрополит Антоний.

Преподобный Кукша (Величко) родился в 1875 году на Херсонщине, принял монашество на Афоне, нес подвиг старчества в Киево-Печерской и Почаевской лаврах, Крещатицкой обители, а завершил свое земное странствие в Одесском Успенском монастыре. Путь святого прошел через заключение, ссылки и множество других испытаний – к святости, к совершенству в любви, к Богу.

В документальном фильме о жизни преподобного Кукши рассказывают журналист и эксперт по вопросам религии Денис Лапин и доктор исторических наук Дмитрий Валерьевич Веденеев. В съемках участвовали: митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, насельник Крещатицкого Иоанно-Богословского монастыря иеромонах Лука (Рудан), жительница села Крещатик Елена Бокла.

Как сообщалось ранее, выпуск документальных фильмов цикла «Новомученики и исповедники» митрополит Бориспольский и Броварской Антоний начал в апреле 2021 года. Первая серия посвящена священномученику Александру Глаголеву, вторая – священномученику Михаилу Подъельскому.