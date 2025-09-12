Нову монету випустив НБУ

НБУ присвятив пам’ятну монету видатному українському хоровому диригенту Олександру Кошицю до 150-річчя від його дня народження.

Завдяки йому світ уперше почув "Щедрика", який згодом став всесвітньо відомим як Carol of the Bells.



У 1919 році митець створив Українську республіканську капелу – професійний хор, що мав репрезентувати Україну за кордоном. Під його орудою капела здійснила грандіозне п’ятирічне турне понад 17 країнами, давши близько 600 концертів.

За інформацією НБУ, монета має номінал 2 гривні та виготовлена з нейзильберу.



На аверсі монети зображено композицію, що символізує гастрольну діяльність Української республіканської капели під орудою Олександра Кошиця. Центральне місце займає стилізована карта гастрольного маршруту, на якій позначено назви міст, де виступала капела. Між назвами міст – силуети ластівок як метафора духовного польоту, вільного руху та поширення українського мистецтва у світі.



На реверсі в центрі композиції – стилізований портрет Олександра Кошиця. Особливу увагу зосереджено на руках митця – його головному "інструменті" диригента. Тлом слугує хвиляста, динамічна поверхня, що розходиться від герба Української Народної Республіки, символізуючи поширення української культури світом завдяки гастрольному турне капели.



Тираж – до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.



Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульптор – Володимир Атаманчук.



Як інформує НБУ, пам’ятні монети "150 років від дня народження Олександра Кошиця" реалізовуватиметься в інтернет-магазині з 16 вересня в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.



Реалізація банками-дистриб’юторами (перелік яких заначено на сайті НБУ) здійснюватиметься поступово, після отримання пам’ятних монет від НБУ.

Нагадаємо, українська пам'ятна монета визнана найбільш надихаючою у світі.

Фото: НБУ.