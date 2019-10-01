Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что решил уйти с занимаемой должности, так как не хочет участвовать в «подковерных играх некоторых персонажей». Об этом он сказал в комментарии изданию «Гордон».



«Уход с поста секретаря СНБО – моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивные. Не исключаю, что буду помогать ему, консультировать. Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха. Сейчас буду определяться, чем заниматься дальше. Поступают предложения, как правило, связанные с бизнесом. Правда, они в основном из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На данном этапе, мне кажется, так будет правильно», – отметил Данилюк.



Он подчеркнул, что у многих людей, пришедших во власть, недостаточный уровень профессионализма.



«Власть в Украине сейчас очень разношерстная. В этой команде разные люди – есть те, кого я поддерживаю, а есть такие, кого не поддерживаю. Поэтому, когда говорят «власть», я сразу их разделяю. У всех разный уровень опыта. У многих, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку. Несмотря на то, что его тянут в другую сторону. Иначе будут проблемы. От его команды многого ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психологическую травму. И не только. Время очень ценно. Сейчас важный период – другие страны отворачиваются от Украины, занимаясь своими проблемами», – сказал Данилюк.

Напомним, 27 сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США (до 23 сентября).

Источники издания НВ утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.



В 2015–2016 годах Данилюк был заместителем главы Администрации Президента, в 2016–2018 годах возглавлял Министерство финансов. Был уволен с должности после конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

