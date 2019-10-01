В Изюме Харьковской области в Песчанском мужском монастыре состоялись освящение нижнего храма в честь святителя Иоасафа, епископа Белгородского.

Фото: Изюмская епархия УПЦ

Чин освящения совершил митрополит Изюмский и Купянский Елисей, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии.

После чина освящения митрополит Елисей возглавил в храме первую Божественную литургию.

Митрополит поздравил всех с историческим событием для монастыря и Изюмской епархии – освящением храма, особо поблагодарил всех, кто внес свой вклад, чтобы храм был обустроен и освящен.

Владыка поблагодарил архипастырей за совместную молитву, за ту любовь, которую они проявляют к чудотворному образу Божией Матери «Песчанская», и за то, что потрудились оставить все свои заботы и приехали разделить этот праздник с братией монастыря и с прихожанами святой обители.

Управляющий епархией совершил награждение всех тех, кто внёс свой вклад в созидании храма.