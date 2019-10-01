Правоохранители установили злоумышленника, который систематически сообщал о «заминировании» Оболонского райсуда Киева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что в текущем году в правоохранительные органы столицы поступило семь ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда города Киева, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.

Благодаря процессуальному руководству удалось установить личность злоумышленника, который, по данным судебной фоноскопической экспертизы, совершил не менее 4 ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда.

Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, в отношении которого Оболонским районным судом города Киева проводится рассмотрение обвинительного акта и таким образом он пытался оттянуть назначение наказания.

В настоящее время «шутнику» сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 259 УК Украины. Злоумышленник находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.