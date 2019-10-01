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Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил о необходимости перезагрузки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом Корниенко сказал на Согласительном совете депутатских фракций (групп), сообщает УНИАН.

Он сообщил о ряде законодательных инициатив, которые антикоррупционный комитет парламента готов вынести на рассмотрение депутатов на этой неделе.

«Это и по гражданской конфискации, это по вопросу так называемых обличителей коррупции ... И открытие возможности для реформирования Национального агентства по предупреждению коррупции, которое фактически сейчас свою задачу не выполняет, и нам нужно его перезагрузить с участием международных партнеров, чтобы заработал институциональный механизм предотвращения коррупции, проверка реестров», - отметил Корниенко.


 
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