Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил о необходимости перезагрузки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом Корниенко сказал на Согласительном совете депутатских фракций (групп), сообщает УНИАН.



Он сообщил о ряде законодательных инициатив, которые антикоррупционный комитет парламента готов вынести на рассмотрение депутатов на этой неделе.

«Это и по гражданской конфискации, это по вопросу так называемых обличителей коррупции ... И открытие возможности для реформирования Национального агентства по предупреждению коррупции, которое фактически сейчас свою задачу не выполняет, и нам нужно его перезагрузить с участием международных партнеров, чтобы заработал институциональный механизм предотвращения коррупции, проверка реестров», - отметил Корниенко.



