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Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1053-1, предусматривающий введение электронного чека. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что во время подготовки ко второму чтению в Комитет поступило 412 предложений, из них были учтены 97. В частности, во время доработки продлен переходный срок для внедрения данного законопроекта, уменьшено штрафы и ряд других.

«Был перенесен и увеличен срок для внедрения этой системы, относительно рисковых отраслей – до 1 октября, относительно всех остальных – до 1.01.2021 года. Кроме этого, значительно уменьшены штрафы. На переходный период мы предусматриваем штраф в размере 10% - первое нарушение, 50% - второе нарушение, на обычный штраф предусматривается 100% и 150% соответственно», - сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, увеличен лимит оборота для физических лиц предпринимателей второй группы с 1,5 млн до 2,5 млн.

«Минимальная сумма для жалобы по кешбеку повышена с 100 грн до 850 грн. Кроме этого, отменена обязанность хранить на каждой точке оригиналы документов об учете товаров, отсрочено применение штрафных санкций за нарушение предельных сроков регистрации акцизных накладных и отсутствие регистрации акцизной накладной, разрешено по факту снимать покупателю наличные средства с платежной карты при покупке товаров. И уточнено, что этот законопроект не распространяется на любого, кто работает на рынках», - резюмировал Гетманцев.

Закон поддержали 237 нардепов.
ForUm

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