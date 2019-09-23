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Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии» №76-IX, принятый Верховной Радой 12 сентября 2019.

Соответствующий проект закона он определил как неотложный для внеочередного рассмотрения в парламенте, сообщает пресс-служба главы государства.

Документ направлен на обеспечение реализации механизмов, заложенных в законе «О государственной поддержке кинематографии в Украине» и урегулирования вопроса финансовой поддержки государством реализации проектов в сфере кинематографии.

Устанавливается, в частности, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и направлены на господдержку кинематографии.

«Реализация норм Закона будет способствовать развитию киноиндустрии в Украине, а также привлечению инвестиций в эту сферу», - заявили в ОП.
ForUm

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