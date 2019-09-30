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Банки не имеют права использовать номера украинцев для рекламных рассылок, не получив для этого предварительного согласия владельцев номеров.

Об этом рассказала в интервью УНИАН начальник управления Национального банка Украины по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук, ссылаясь на нормы действующего законодательства.

«Незаконно. Напомню: телефонный номер - это персональные данные. Банки должны получать согласие человека, где и как они будут использовать его персональные данные. К сожалению, законодательство в этой сфере очень часто нарушается», - сказала Лобайчук, отвечая на вопрос о законности рекламных рассылок по номеру абонента, не имеющего договорных отношений с банком.

Она допустила, что в таком случае банк мог получить сведения о клиенте из другого банка. «Человеку дают подписать общую бумажку, как согласие на любые операции с данными. Возможно, один банк передал данные другому», - добавила Лобайчук. Она пообещала, что регулятор будет отслеживать такие случаи и наказывать банки.

 
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