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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило недостоверные сведения в декларации бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министра финансов Александра Данилюка.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Александр Данилюк, подавая декларации за 2015 год (исправленную) и 2016 (исправленную), указал недостоверные сведения о жилом доме и земельном участке, принадлежащих ему и члену семьи (супруге) на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015 (исправленной) и 2016 год (исправленной) составляет более 1,6 млн грн в каждой.

Напомним, 27 сентября Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которую занимал с 28 мая. 

До 7 июня 2018 года Данилюк был министром финансов Украины
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