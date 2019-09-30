Конгресс США намерен потребовать от Белого дома предоставить доступ к телефонным переговорам Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и лидерами других стран мира. Об этом заявил председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф в интервью NBC, передает 112 Украина.

«Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, президент нашу безопасность, думая, что это пойдет на пользу его кампании», - заявил демократ Адам Шифф.

Конгресс расследует жалобу информатора, в которой говорится, что Трамп потребовал политической поддержки от президента Украины, для того, чтобы суметь выиграть избирательную кампанию в 2020 году у своего главного политического оппонента Джо Байдена.

Демократы говорят, что действия Трампа поставили под угрозу национальную безопасность и честность выборов в США.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.