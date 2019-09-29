Игорь Коломойский взял под контроль Цэнтрэнерго. Поставки угля на ТЭС этой государственной компании ведутся через «прокладку» олигарха. Источник угля Россия. Вероятным партнером Коломойского является Сергей Курченко, который курирует всю промышленность на ОРДЛО, в том числе вывоз угля с оккупированных шахт. Такова выжимка первой части расследования «Открытой Украины».

После публикации мы получили первые весомые доказательства нового этапа дружбы олигархов и первое за все время подтверждение поставок угля из Донбасса в Украину.

Нет предела маржинальности

Россия ограничивает импорт угля в Украину. Однако уголь разными трейдерами (российскими, швецарскими и др.) все же направляется в Украину из Кемеровской области (т.н. Кузбасс). Из-за дефицита угля в Украине и его свободном наличии только в дальнем зарубежье цена на него сегодня высокая, она выше чем с доставкой из Роттердама. Для Коломойского, который поставляет уголь через «прокладку» «Нафта-Форс» на Центрэнерго, цена угля имеет большое значение. Сегодня кемеровский уголь он можно купить по 1 700 грн/т (без НДС). Цена контракта «Нафта Форс» с госкомпанией 2 260 грн/т (без НДС), и это «без учета доставки». То есть чистая маржа – ок. 560 грн/т. Это очень большое значение для любого сырьевого рынка, даже в Украине.

Когда существовала формула определения расчетной цены на электроэнергию, известная как Роттердам+, она служила отсечкой цены угля. Своеобразным прайс кепом, который не позволял так дорого продавать уголь в Украине, в том числе на государственную Центрэнерго.

В России есть уголь и подешевле кемеровского. Это уголь, добытый на оккупированной территории нашей страны.

Он вывозится из Донбасса через ж/д переходы Гуково и Успенская в Ростовскую область. До сих пор весь донбасский уголь двигался по трем направлениям:

Сжигался в России. Крупнейшим потребителем является Новочеркасская ГРЭС, которая расположена в менее чем 100 км от границы ОРДЛО. Вывозился в порты и далее «растворялся» в море, всплывая то в Турции, то в Южной Европе. Вывозился через цепочку перевалок в Западную Европу.

2 августа 2019 г. первые 15 вагонов антрацита с Донбасса отправились со станции Успенская на ст. Предзаводская белорусской железной дороги. 10 августа выехало еще 15 вагонов.

Эта информация была взята из статистки Российской железной дороги. И прислана изданию одним швейцарским трейдером.

По его словам, это первая поставка за все годы войны, которая адресована непосредственна по направлению Украины.

Этот уголь уже должен был заехать в нашу страну. Однако, данные украинской таможни и железной дороги фиксируют исключительно поставки угля кузбасского и ростовского происхождения.

Все дороги ведут в Центр

Крупными потребителями антрацита в Украине являются частные производители – «Донбассэнерго» и несколько энергоблоков ДТЭК, металлургические, ферросплавные предприятия, а также государственная «Центрэнерго». По мнению, собеседника издания, поставляющего российский уголь в Украину, для заезда такого «токсичного» угля в Украину, необходима «молчаливая безучастность» таможни и силовиков.

По мнению, представителя одной из генерирующих компаний, эта поставка сильно насторожила участников украинского рынка. «До августа все были уверены, что уголь с Донбасса в Украину может попадать только каким-то небольшими объемами, в виде уже обогащенного сырья для металлургической или ферросплавной промышленности, но этот факт показывает, что блокады для отдельных лиц больше нет», – прокомментировал собеседник.

«Сегодня только один «новый участник» этого рынка может рассчитывать на проведение такой поставки, чтобы она осталась незаметной – это ваш Игорь Валерьевич», - говорит швейцарский трейдер российского происхождения, напоминая, что Коломойский, полностью контролирует «Центрэнерго», а значит следы донбасского угля отследить будет сложно.

Цена угля с ОРДЛО может быть на 200-400 грн/т ниже, чем стоимость российского угля. Таким образом маржа поставки на «Центрэнерго» вырастает до 750-950 грн/т.

В подтверждение этой гипотезы говорит тот факт, что в июле в бизнес-центре «Москва-сити» в Москве состоялась встреча между представителями нового менеджмента «Центрэнерго» и олигархом Сергеем Курченко. Факт встречи подтвердили, опрошенный from.ua российские и украинские трейдеры.

Предметом разговора были поставки угля из ОРДЛО, в том числе в условиях возможного снятия блокады, которая активно лоббируется Коломойским.

Успешность этой схемы можно будет оценить уже в октябре, когда у издания появится свежая статистика российской железной дороги. Если августовский тест успешен, потоки антрацита с ОРДЛО станут эффективным бизнес решением для олигарха.

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13 сентября, спустя 2 месяца, в которые о схемах ИВК в «Центрэнерго» сказали, казалось бы все, включая западные СМИ, и даже был вынужден комментировать президент, Кабмин утвердил в должности Владимира Потапенко. Связь с ним Игорь Коломойский признал входе YES на прошлой неделе.