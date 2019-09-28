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Данилюк подтвердил написание заявления об отставке 72

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк высоко оценил деятельность Курта Волкера в должности специального представителя Госдепа США по Украине.

«Высоко ценю усилия и компетентность спецпредставителя по Украине — настоящий друг Украины», — написал Данилюк в Twitter.

Он выразил благодарность Волкеру за приверженность принципам и преданную службу украинско-американским отношениям.

Как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Согласно информации, в пятницу, 27 сентября, он встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

27 сентября стало также известно, что Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США (до 23 сентября).
ForUm

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