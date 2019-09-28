Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк высоко оценил деятельность Курта Волкера в должности специального представителя Госдепа США по Украине.
«Высоко ценю усилия и компетентность спецпредставителя по Украине — настоящий друг Украины», — написал Данилюк в Twitter.
Он выразил благодарность Волкеру за приверженность принципам и преданную службу украинско-американским отношениям.
Highly appreciate efforts and competence @SpecRepUkraine - true #UA friend.— Oleksandr Danylyuk (@Danylyuk_O) 28 сентября 2019 г.
Grateful for adherence to principles & devoted service to 🇺🇦Ukrainian🇺🇸American relations. @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/caG0Ew385i
Как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Согласно информации, в пятницу, 27 сентября, он встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.
27 сентября стало также известно, что Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США (до 23 сентября).
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