Вчера, 27 сентября, в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб старший лейтенант Александр Маркив. Об этом сообщило Министерство внутренних дел на странице в Twitter.

Как сообщается, инцидент произошел около 17 часов. Боевики открыли огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего 38-летний украинский военный получил пулевое ранение в лицо.

Україно, схили голову в жалобі.. вчора на небо пішов ще один твій син.



27 вересня близько 17:00 ворог відкрив вогонь.

38-літній старший лейтенант Олександр Сергійович Марків отримав кульове поранення у обличчя. У ході операції близько 19.30 Олександр помер. pic.twitter.com/UM5JSWl4Wu — МВС України (@MVS_UA) 28 сентября 2019 г.

Отмечается, что врачи пытались спасти жизнь Александра, однако он умер в ходе операции около 19:30.