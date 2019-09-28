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Вчера, 27 сентября, в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб старший лейтенант Александр Маркив. Об этом сообщило Министерство внутренних дел на странице в Twitter.

Как сообщается, инцидент произошел около 17 часов. Боевики открыли огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего 38-летний украинский военный получил пулевое ранение в лицо.

Отмечается, что врачи пытались спасти жизнь Александра, однако он умер в ходе операции около 19:30.
ForUm

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