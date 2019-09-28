За прошедшие сутки, 27 сентября, в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Обстоятельства гибели военного выясняются рабочей группой военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Также сообщается, что 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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