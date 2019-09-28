также в разделеПроисшествия
Во время дрифта в Киеве водитель сбил людей и протаранил несколько машин 19
На Львовщине двух сотрудниц ГПСУ задержали за убийство новорожденного 44
Появилось видео смертельного ДТП в Броварах 94
ООС: Боевики совершили 23 обстрела, ранен военный 37
В Броварах полицейский въехал в остановку, есть жертвы 156
Во Львове строительный кран упал на супермаркет 61
ООС: Боевики совершили 32 обстрела, ранены 3 военных 40
В Варшаве самоубийца выпрыгнул из многоэтажки и упал на украинца 61
В Кривом Роге преступник при задержании ранил ножом полицейского 21
В оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов 92
Боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, 1 военный погиб, еще 1 – ранен 45
ГБР расследует трагическую гибель военного на территории воинской части 28
На окружной Броварской дороге в ДТП попали девять авто 34
В Польше жестоко избили студента из Украины 57
ООС: Боевики совершили 24 обстрела, 2 военных – ранены 20
На Черниговщине осквернили могилы воинов АТО 27
На Николаевщине из колонии сбежал осужденный за убийство 61
В Киевской области произошло очередное ДТП с автобусом, 3 погибших 63

За прошедшие сутки, 27 сентября, в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Обстоятельства гибели военного выясняются рабочей группой военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Также сообщается, что 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
4555 грн.
15
Теги