Служба безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, информирует пресс-служба ведомства.

По его словам, следователи Службы безопасности Украины, задействованные с ноября 2018 в расследовании нападения на Ганздюк, сосредоточились на установлении заказчиков этого преступления.

Тиводар напомнил, что ими под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Кроме этого, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по возможной причастности других лиц к заказу нападения на Гандзюк.

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

Уголовное производство о нападении на Гандзюк до ноября 2018 расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пяти соучастникам преступления.

В СБУ дело попало 6 ноября 2018. Было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт по Павловскому уже рассматривается судом.

В мае текущего года Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 выехал за границу.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.