Готовясь к зиме на киевских теплоэлектроцентралях - ТЭЦ № 5 и ТЭЦ № 6 заменили и отремонтировали более 1,5 тысячи единиц оборудования. На сегодня станции производят как тепловую, так и электрическую энергию, готовы к старту и прохождения отопительного сезона. Общая готовность городского хозяйства к зиме составляет 97%. Об этом сегодня во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«На сегодняшний день город готов к пуску тепла на 97%. Первой традиционно запускается социальная сфера по индивидуальным заявкам. Однако мы не прекратили работу, и пока позволяют погодные условия, мы будем продолжать ремонты и замену сетей и оборудования, более качественно войти в сезон теплоснабжения», - сказал Пантелеев.

Зампредседателя КГГА напомнил, что в прошлом году город стал полноценным управляющим теплоэнергетического блока.

«Киев имеет одну из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения в Европе. Она построена еще в советское время и почти 17 лет управлялась коммерческой компанией «Киевэнерго». В прошлом году мы прекратили соглашение с этой компанией и провели первый отопительный сезон уже самостоятельно, управляя теплоэнергетическим имуществом через коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». Мы получили опыт и фактические показатели для того, чтобы проанализировать техническое и финансовое состояние столичной теплоэнергетики. А главное - мы получили основу для формирования тактических и стратегических планов», - отметил Пантелеев.

Он отметил, что в Киеве работают ТЭЦ-5, которая является самой мощной в Украине, и ТЭЦ-6 – самая молодая украинская ТЭЦ. Всего за период подготовки заменено и отремонтировано на ТЭЦ более 1500 единиц оборудования - от запорной арматуры до сложных механизмов турбин. Столичные ТЭЦ технически готовы к запуску и полноценной работы в отопительный период.