также в разделеОбщество
В СМИ появилась информация о новой «контрабандной вертикали» в СБУ 17
Керченский кризис: Порошенко не пришел на допрос в ГБР 30
Пристайко обсудил с главой МИД Дании «Северный поток-2» 27
Олег Винник угодил в базу «Миротворца» 50
Сегодня – Воздвижение Креста Господнего 50
Луценко отреагировал на жалобу разведчика США 71
Дело Насирова отправили в Антикоррупционный суд 21
Пресс-секретарь Зеленского оскандалилась, пытаясь вырвать микрофон у журналиста 289
26 сентября. Картина дня 26
В Украине потеплеет 31
На перепись населения потратят 5 миллиардов 23
Оккупанты сообщили о задержании в Крыму Украинца 34
Порошенко рассказал, как празднует день рождения 76
Минобороны запускает проект по борьбе с «совком» в армии 128
В ВАКС прогнозируют «небольшой коллапс» с рассмотрением дел 15
Боевики усилили полицейский режим на оккупированном Донбассе 23
Похитителю картины Куинджи дали 3 года колонии 20
У НАПК появились вопросы к Маркаровой 42

Правительство работает над запуском цифровых водительских прав и студенческих билетов. Об этом заявил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил  Федоров в интервью Украинской правде.

«Например, сейчас мы работаем над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов. И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать», - сказал он.

Речь идет о приложении в смартфоне с водительскими правами и QR-кодом. По мнению Федорова, это намного удобнее, ведь «планшет есть у 30% полицейских». Они могут отсканировать QR-код и проверить удостоверение в своей базе данных. 

В селах же, где нет планшетов, по словам вице-премьера, все равно полицейские садятся в патрульный автомобиль и звонят на базу, чтобы проверить удостоверение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2631 грн.
10
Теги