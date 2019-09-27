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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении в участии в террористической организации пограничнику Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

По предварительной информации, житель Луганской области в течение 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования «народная милиция» так называемой «ЛНР». Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Госпогранслужбе.

Следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями «ЛНР» и передаче ее членам информации разведывательного характера.

Пограничнику сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины); решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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