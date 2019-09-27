В Русской Православной Церкви считают, что конфликт между научным и теологическим сообществами теряет свою остроту, проявленную в 2017 году на защите первой кандидатской диссертации в области теологии.

Фото из открытых источников

Об этом сказал президент Научно-образовательной теологической ассоциации митрополит Иларион (Алфеев), сообщает «Интерфакс».

«Есть люди, которые считают, что наука несовместима с религией, но такие люди не составляют большинство, и мы надеемся, что градус противодействия между наукой и религией будет снижаться», - сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что на вторую защиту диссертации по теологии поступило лишь два отзыва от людей, которые хотели оспорить право верующих людей заниматься наукой, а на третью - ни одного.

Митрополит не считает, что научное сообщество расколото по принципу отношения к Церкви. По его мнению, усилия Церкви всегда будут встречать определенное противодействие, всегда будут недовольные тем, «что Церковь активна, что Церковь является частью общественного процесса, является участницей диалога с научным сообществом».

Говоря о работе кафедры теологии в главном ядерном университете страны, архиерей отметил, что задача Церкви заключается не в том, чтобы проповедовать в студенческой среде, а в том, чтобы дать студентам возможность познакомиться с религиозными традициями и услышать о них от самих носителей этих традиций, а это предполагает возможность открытого диалога.

«Диалог все время доброжелательный, но это совершенно не означает, что собеседники должны с нами всегда соглашаться: есть пространство для полемики, для спора, для несогласия», - сказал иерарх.